Rusland ziet geen reden voor geschillenregeling tegen Iran

dinsdag 14 januari 2020 , 18:40

IRAN

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland ziet geen reden om de druk op Iran op te voeren en gebruik te maken van een regeling in de nucleaire deal die is bedoeld voor de behandeling van klachten over de naleving daarvan. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk maakten dinsdag bekend dat wel te doen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen persbureau TASS dat deze geschillenregeling kan leiden tot het einde van het atoomakkoord uit 2015. De Europese landen benadrukten dinsdag dat ze de nucleaire deal nog steeds willen redden. Daarin is afgesproken dat Iran de nucleaire activiteiten aan banden legt in ruil voor verlichting van economische sancties.

Iran heeft de Europese mogendheden gewaarschuwd voor de gevolgen van hun beslissing. Het land laat weten "hard op te treden tegen een gebrek aan loyaliteit". Wat het daarmee bedoelt, verduidelijkte Teheran verder niet.

