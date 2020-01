Brussel eist bij EU-hof schorsing Poolse tuchtkamer

dinsdag 14 januari 2020 , 18:27

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie wil dat het Europees Hof van Justitie zich snel uitspreekt tegen de omstreden Poolse tuchtkamer die volgens haar de onafhankelijkheid van de rechtspraak in Polen ondergraaft. Het EU-hof moet de tuchtkamer van het Hooggerechtshof schorsen, aldus Brussel.

De commissie stapte in oktober al naar het hof om rechters te beschermen tegen de tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof, maar vraagt nu om een tussentijdse uitspraak. De conservatieve PiS-regering heeft eerdere waarschuwingen dat de regeling om rechters disciplinair te straffen onrechtmatig is naast zich neergelegd.

Het EU-hof toonde zich in november al kritisch en gaf het hooggerechtshof toen de opdracht zelf te onderzoeken of de tuchtkamer wel onafhankelijk en onpartijdig is. Het hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat deze niet aan de Europese standaarden voldoet, maar de disciplinaire kamer is nog altijd in functie. Omdat dat risico’s op "onherstelbare schade" voor rechters met zich meebrengt en de Poolse rechtspraak verder "verkilt", wil het dagelijks EU-bestuur dat het Europees Hof maatregelen treft.

Terug naar boven