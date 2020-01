EU-landen doen beroep op geschillenregeling atoomdeal met Iran

dinsdag 14 januari 2020 , 13:51

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - Europese mogendheden voeren de druk op Iran op, omdat het land de naleving van de afspraken uit het atoomakkoord uit 2015 steeds verder heeft teruggeschroefd. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk doen een beroep op een regeling in de nucleaire deal die is bedoeld voor de behandeling van klachten over de naleving.

De landen benadrukken in een gezamenlijke verklaring dat ze de nucleaire deal nog steeds willen redden. Daarin is afgesproken dat Iran de nucleaire activiteiten aan banden legt in ruil voor verlichting van economische sancties. De Iraniërs begonnen die afspraken naast zich neer te leggen nadat de VS zich eenzijdig hadden teruggetrokken uit de deal en weer zware sancties oplegden.

Het activeren van het zogenoemde dispuutmechanisme door de Europeanen, betekent feitelijk dat ze Iran er formeel van beschuldigen zich niet meer aan de afspraken te houden. Het kan ertoe leiden dat weer sancties worden opgelegd die eerder waren ingetrokken. Eerst gaat een commissie proberen een oplossing te vinden voor het conflict, dat uiteindelijk ook nog aan de VN-Veiligheidsraad kan worden voorgelegd.

Terug naar boven