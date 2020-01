Michel wil eenstemmig Europa bij internationale crises

dinsdag 14 januari 2020 , 14:00

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel pleit voor een sterke en eensgezinde Europese aanpak van internationale crises. Hij sprak zich uit naar aanleiding van de oplaaiende burgeroorlog in Libië. Als de situatie in Libië escaleert, vreest Michel voor grote vluchtelingenstroom en een toename van het aantal terreuraanslagen in Europa.

Of de Europese Unie op geopolitiek vlak veel in de melk te brokkelen heeft, wordt vaak in twijfel getrokken omdat de EU niet over eigen troepen voor buitenlandse interventies beschikt. Volgens Michel kan de EU wel degelijk internationaal invloed hebben, omdat het over vele 'beproefde overlegkanalen' beschikt en daarom een belangrijk kader voor overleg aan kan bieden.

Michel geeft echter ook aan dat daarbij van groot belang is dat de EU met één stem praat. Niet alleen Commissievoorzitter Von der Leyen, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Borrell en hijzelf moeten op één lijn zitten, maar ook de premiers en presidenten van de meest invloedrijke lidstaten. Hiermee doelt hij met name op Macron, Merkel en Johnson. Michel wil dat de regeringsleiders nog voor de zomer samenkomen om over de rol van Europa op het wereldtoneel te spreken.

Bron: Volkskrant

Terug naar boven