Britse premier Johnson sluit tweede referendum in Schotland uit

dinsdag 14 januari 2020 , 12:34

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson sluit uit dat er in Schotland een tweede referendum komt over het verlaten van het Verenigd Koninkrijk. Hij schrijft dat in een brief aan de Schotse premier Nicola Sturgeon.

De Britse regering wijst formeel een verzoek van Sturgeon voor een nieuw referendum af. "Ik kan het niet eens zijn met een verzoek dat zal leiden tot verdere onafhankelijkheidsreferenda", schrijft Johnson in de toelichting op die beslissing.

Sturgeon en haar Schotse Nationale Partij (SNP) zijn fel voorstander van een referendum. De SNP behaalde onlangs een ruime overwinning bij de Britse verkiezingen en voelt zich daarmee gesterkt in haar poging om die volksraadpleging te krijgen.

Het vorige referendum over onafhankelijkheid was in 2014 en toen stemde een meerderheid ervoor om onderdeel te blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Volgens Sturgeon is er sindsdien veel veranderd. Een ruime meerderheid van de Schotse kiezers was er bij het referendum over de brexit in 2016 voor om in de EU te blijven.

