1000 miljard euro voor klimaatneutrale EU

maandag 13 januari 2020 , 19:26

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie presenteert dinsdag een Duurzaam Investeringsplan van 1000 miljard euro voor de komende tien jaar om de EU te helpen in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het geld moet uit de Europese begroting komen, aangevuld door privé-investeringen en cofinanciering van projecten door de lidstaten. De commissie wil ook een nieuw fonds van 100 miljard euro in het leven roepen voor landen waar de overgang buitensporig veel zal kosten omdat de economie daar nog op vervuilende industrieën draait.

Het investeringsplan is onderdeel van de Green Deal die de EU-leiders in december zijn overeengekomen. Alleen Polen legde zich niet vast aan de afgesproken doelstelling. Het land wil eerst zekerheid over financiële compensatie voor zijn inspanningen.

Het overgangsfonds trekt Polen misschien over de streep. Daarvoor moet volgens ingewijden 7,5 miljard euro extra in de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 worden vastgelegd. Verder wordt er geld gebruikt uit bestaande regionale steunfondsen en gerekend op miljarden aan privé-investeringen.

Landen die een beroep doen op het fonds moeten een gedetailleerd plan indienen, bijvoorbeeld hoe ze een kolencentrale gaan sluiten en zorgen dat de werknemers worden omgeschoold. Ze moeten de projecten naar draagkracht cofinancieren.

Terug naar boven