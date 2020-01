Handelsdelegatie EU naar Washington vanwege deal VS-China

zondag 12 januari 2020 , 16:00

AMSTERDAM (ANP) - Op de aandelenbeurzen zal de aandacht de komende week vooral uitgaan naar de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten. De partijen bereikten vorige maand al een akkoord, maar de krabbels onder het document ontbreken nog. Verder blijven de spanningen in het Midden-Oosten de gemoederen bezighouden. Ook het cijferseizoen vangt langzamerhand aan.

Een Chinese handelsdelegatie onder leiding van vicepremier Liu He reist maandag af naar Washington. Als onderdeel van de overeenkomst, die woensdag moet worden ondertekend, beloofden de VS af te zien van eerder aangekondigde verhogingen van importtarieven op Chinese goederen. Peking beloofde op zijn beurt voor miljarden extra aan landbouwgoederen uit de VS te zullen aanschaffen. Verder details zullen naar verwachting na de ondertekening bekend worden gemaakt.

Ook een handelsdelegatie van de Europese Unie maakt zijn opwachting in Washington. Zij zullen proberen om spanningen tussen de economische machtsblokken te verminderen na de aankondiging van heffingen op producten van Europese makelij.

Terug naar boven