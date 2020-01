Grotere kans op renteverlaging door Britse centrale bank

zondag 12 januari 2020 , 12:45

BREXIT

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De kans dat de Britse centrale bank later deze maand de rente zal verlagen wordt steeds groter. Beleidsmaker Gertjan Vlieghe van de Bank of England (BoE) zegt tegen zakenkrant Financial Times dat hij voor een renteverlaging zal stemmen als er geen tekenen van economische vooruitgang zijn sinds de verkiezingen van half december.

De komende tijd moet bij de publicatie van macro-economische data meer duidelijk worden over de impact van de Britse verkiezingen op onder meer bedrijven en huishoudens. De volgende rentevergadering van de BoE is 30 januari. Momenteel staat het belangrijkste rentetarief op 0,75 procent.

Volgens Vlieghe moet er sprake zijn van een significante verbetering wil hij besluiten om nog langer met een rentestap te wachten. Naast de aanhoudende brexitonzekerheden zit ook de tragere groei van de wereldeconomie de Britten dwars. BoE-baas Mark Carney en beleidsmaker Silvana Tenreyo kwamen eerder met soortgelijke conclusies.

Terug naar boven