Robert Abela volgt Muscat op als premier van Malta

zondag 12 januari 2020 , 10:05

Bron: European Commission

VALETTA (ANP/AFP/DPA) - Advocaat en parlementariër Robert Abela volgt Joseph Muscat op als premier van Malta. De heersende Malta Labour Party (MLP) verkoos Abela zondag tot nieuwe partijleider, waardoor hij automatisch de nieuwe premier van het eiland wordt.

Vertrekkend premier Muscat staat onder grote druk in verband met de politieke crisis die is ontstaan door het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Galizia in 2017. Er zouden mogelijk banden zijn tussen de opdrachtgevers van de moord en regeringskringen. Muscat maakte in december bekend af te treden zodra de nieuwe partijleider bekend was.

De 42-jarige Abela is de zoon van oud-president George Abela. Hij is pas sinds 2017 parlementariër voor de MLP. In de race om het partijleiderschap werd Abela aanvankelijk als outsider beschouwd. Een van zijn tegenstanders voor de functie was vicepremier Chris Fearne. Tijdens zijn campagne gaf Abela aan zich als premier sterk te willen maken voor sociale kwesties op Malta, zoals betaalbare woningen.

