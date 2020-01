Parlement Noord-Ierland voor het eerst in drie jaar bijeen

zaterdag 11 januari 2020 , 15:23

BELFAST (ANP/AFP) - Voor het eerst in drie jaar is zaterdag in Belfast weer een zitting van het Noord-Ierse parlement. De vergaderingen werden op 9 januari 2017 opgeschort, na onenigheid tussen de nationalisten (Sinn Féin) en de unionisten (DUP en UUP) over een torenhoge kostenoverschrijding bij een programma voor duurzame energie.

De partijen besloten vrijdag hun verschillen opzij te zetten en de krachten te bundelen met het oog op de naderende brexit. Ze moeten nu nieuwe ministers benoemen en portefeuilles verdelen. De leider van de unionistenpartij DUP, Arlene Foster, is intussen al benoemd tot eerste minister.

De negentig parlementsleden kwamen in de afgelopen jaren wel eens bijeen, maar dat waren doorgaans venijnige sessies die niet tot overeenstemming leidden. Mogelijk heeft de doorbraak van zaterdag te maken met een grote financiële injectie die de regering in Londen heeft beloofd als de partijen het eens konden worden.

Noord-Ierland maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk. De grens tussen dat deel van het VK en Ierland (de 'backstop') was een heikel punt tijdens de brexit-onderhandelingen.

