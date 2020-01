Nederlandse rechters lopen mee met stille tocht in Polen

vrijdag 10 januari 2020 , 13:59

DEN HAAG (ANP) - Een aantal Nederlandse rechters loopt zaterdag mee met een stille tocht in Warschau. Dat maakte de Hoge Raad vrijdag bekend. Zij doen dit na een een oproep om steun van de Poolse rechtersvereniging. De afgelopen jaren voerde de Poolse regering hervormingen in de rechtspraak door die volgens de initiatiefnemers van de tocht strijdig zijn met het EU-recht en -standaarden.

Zo nam het parlement in december een wetsvoorstel aan waardoor rechters kunnen worden ontslagen als ze juridische hervormingen bekritiseren. Rechters mogen in de nieuwe wet ook geen kritiek uiten op de aanstelling van nieuwe rechters of zich uitspreken over politieke zaken. De conservatieve regeringspartij PiS, die een absolute meerderheid in het parlement heeft, diende de wet in.

De PiS werkt sinds 2016 aan omstreden hervormingen waardoor de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht op losse schroeven is komen te staan. Niet alleen Nederlandse rechters maken zich daar zorgen over, ook de Europese Commissie verzet zich tegen de uitbreiding van de politieke controle op de Poolse magistraten.

