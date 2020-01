Timmermans: Nederland moet zich houden aan Europese eis voor duurzame energie

vrijdag 10 januari 2020 , 10:54

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Nederland moet zich aan de Europese eis voor duurzame energie houden. Dat zegt Frans Timmermans in een interview met NRC. Hij wijst erop dat wanneer Nederland de doelen voor duurzame energie niet haalt, dit kan leiden tot een hoge boete.

Op dit moment is ongeveer 11.4 procent van de benodigde energie in Nederland duurzaam opgewerkt. Dit blijft achter bij de 14 procent eis waar Nederland in 2020 aan moet voldoen. Om alsnog die Europese norm te halen kijkt Nederland naar het importeren van buitenlandse groene stroom. De Europese Unie als geheel heeft als doel 20 procent van de benodigde energie duurzaam op te wekken. Dit zal vermoedelijk wel lukken.

Timmermans wijst er daarnaast op dat hij kernenergie geen duurzame oplossing vindt omdat er voor de opwekking van kernenergie brandstof nodig is en kernafval generaties lang voor problemen zorgt. Hij vindt bovendien dat wind en zonne-energie ook goedkopere energiebronnen zijn. Verder geeft Timmermans aan dat de Commissie strenger zal handhaven op het halen van de Europese eisen voor duurzame energie.

Bron: NRC

