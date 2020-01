Catalaanse separatist komt niet vrij, ondanks uitspraak EU-hof

donderdag 9 januari 2020 , 15:44

Bron: WikiMedia/xenaia

MADRID (ANP/RTR) - De prominente Catalaanse separatist Oriol Junqueras komt niet vrij. Het Spaanse hooggerechtshof oordeelde dat hij niet hoeft te worden vrijgelaten om alsnog zijn zetel in het Europees parlement in te nemen.

Junqueras kreeg vorig jaar een gevangenisstraf van 13 jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een illegaal referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. De separatist werd nog voor die uitspraak verkozen tot Europarlementariër. Hij kon zijn parlementszetel niet innemen omdat hij in voorarrest zat.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in december dat Junqueras vanwege zijn verkiezing immuniteit genoot. Hij had daarom vrijgelaten moeten worden om naar het EU-parlement te gaan. Maar nu ziet het Spaanse hooggerechtshof geen grond om Junqueras alsnog vrij te laten, volgens Spaanse media omdat hij inmiddels is veroordeeld.

Naast Junqueras zijn vorig jaar ook andere prominente separatisten veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Dit leidde tot protesten in Catalonië, de welvarende regio aan de Middellandse Zee. Junqueras, de voormalige tweede man van het regiobestuur, kreeg de zwaarste straf.

De relatie tussen de regering in Madrid en het Catalaanse regiobestuur in Barcelona staat door de onrust onder druk. Premier Pedro Sánchez belde donderdag, de dag na zijn beëdiging, met de Catalaanse regiopremier Quim Torra, bericht de krant El País. Sánchez verzekerde de separatist volgens ingewijden dat hij serieus werk wil maken van het oplossen van "het politieke conflict in Catalonië".

Het is de bedoeling dat de mannen elkaar ook persoonlijk treffen. Een dialoog over de toekomst van Catalonië was een voorwaarde voor een deal van de Catalaanse ERC-partij met Sánchez. De partij hield zich afzijdig bij een cruciale stemming in het parlement en daardoor kon de linkse politicus deze week verder als premier.

