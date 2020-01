Fors meer personeel voor Europese toezichthouder ESMA

donderdag 9 januari 2020 , 14:23

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) staat voor een forse uitbreiding van het personeelsbestand. De toezichthouder krijgt naar verwachting de komende jaren meer werk op zijn bordje, mede door de brexit, en is daarom op zoek naar zeker 150 nieuwe medewerkers.

De in Parijs gevestigde waakhond zegt dat de prioriteit ligt op het versterken van het toezicht op de kapitaalmarkten van de Europese Unie. Verder is voor de ESMA een belangrijke taak weggelegd bij de uitwerking van de brexit. Nu de Britten uit de Europese Unie stappen wordt de ESMA ontdaan van zijn grootse financiële centrum, dat in Londen is gehuisvest.

Het personeelsbestand zal tot 2022 groeien tot 384 mensen, tegenover de huidige 233. De waakhond wordt daarbij verantwoordelijk voor het toezicht op zogeheten benchmarkindexen, effectenfinancieringstransacties en bepaalde clearinghouses die voor biljoenen euro's aan transacties regelen.

De ESMA, die werd opgericht in de nasleep van de financiële crisis van 2008, werkt aan gemeenschappelijke regels voor de 28 lidstaten van de EU. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk dreigt volgens de waakhond de financiële markten te versplinteren.

