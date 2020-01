Brits parlement zet belangrijke stap richting brexit

donderdag 9 januari 2020 , 3:30

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis rondt donderdag naar verwachting de behandeling af van de brexitwetgeving van premier Boris Johnson. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet richting het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, dat op 31 januari moet plaatsvinden.

Het Lagerhuis van het parlement mocht zich deze week nog drie dagen buigen over het voorstel. Dat zet afspraken die met de EU zijn gemaakt om in Britse wetgeving. Het Hogerhuis, het House of Lords, gaat er waarschijnlijk volgende week mee aan de slag.

Het politieke debat over de brexit zat in Groot-Brittannië tijdenlang muurvast. Dat veranderde na de verkiezingen van vorige maand. Toen veroverde de Conservatieve Partij van Johnson een grote meerderheid in het Lagerhuis. Dat betekent dat het vrijwel zeker is dat het Verenigd Koninkrijk over enkele weken met een deal de EU kan verlaten.

Na Britse ratificatie moet het Europees Parlement nog zijn fiat geven. De stemming hierover vindt op 29 of 30 januari in Brussel plaats. Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels en gaat met de EU onderhandelen over de toekomstige (handels)relatie.

