Brussel roept op tot dialoog in conflict Iran

woensdag 8 januari 2020 , 10:22

BRUSSEL (ANP) - Het gebruik van wapens in het conflict tussen Amerika en Iran en Irak moet direct stoppen om plaats te maken voor dialoog. "We moeten alles doen om de gesprekken weer op gang te brengen", zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen na afloop van een vergadering met het college van EU-commissarissen in Brussel over de situatie in het Midden-Oosten. EU-buitenlandchef Josep Borrell veroordeelde de Iraanse raketaanvallen op doelen in Irak en riep op een einde te maken aan "de spiraal van geweld".

Volgens Borrell bedreigt het gebruik van geweld de vredesinspanningen van de laatste jaren in de regio en de anti-IS-coalitie. "De aanvallen op vliegbases in Irak die worden gebruikt door Amerikaanse en coalitietroepen zijn een nieuw voorbeeld van toenemende confrontatie", aldus Borrell na afloop van de vergadering.

Von der Leyen spreekt woensdag in Londen met de Britse premier Boris Johnson. Naast de brexit zal zij ook de ontwikkelingen in Iran aansnijden, zei ze.

