EU roept op tot staakt-het-vuren in Libië

dinsdag 7 januari 2020 , 16:50

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept de partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te leven. "Er is geen militaire oplossing in Libië", zei EU-buitenlandchef Josep Borrell na afloop van spoedoverleg in Brussel met de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië.

De spanningen in Libië lopen op nu krijgsheer Khalifa Haftar, die vecht tegen de internationaal erkende regering in Tripoli, maandag meldde dat zijn troepen Sirte onder de voet hebben gelopen. Regeringsgezinde milities hebben volgens eigen zeggen dinsdag de strategisch belangrijke kuststad verlaten om onnodig bloedvergieten te voorkomen.

De Libische premier Fayez al-Sarraj, die in hoofdstad Tripoli wordt belegerd door de troepen van Haftar, heeft Turkije om hulp gevraagd. Borrell zei dat de EU tegen het sturen van Turkse troepen is.

Volgens de Italiaanse minister Luigi Di Maio vormt Libië een terroristisch risico voor Europa. Vrijdag buigen de 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken zich over nadere stappen. Ze praten dan ook over de ontwikkelingen in Iran, dat zich uit het atoomakkoord zegt terug te trekken.

