Spaans parlement keurt benoeming Sanchez tot premier goed

dinsdag 7 januari 2020 , 16:54

MADRID (ANP/RTR/AFP/DPA) - Het Spaanse parlement heeft de benoeming van Pedro Sanchez tot premier met nipte meerderheid goedgekeurd. De sociaaldemocraat komt aan het hoofd te staan van de eerste coalitieregering sinds het herstel van de democratie in de jaren zeventig.

Sanchez, die al waarnemend minister-president was, en zijn PSOE-partij gaan een minderheidsregering vormen met het linkse Unidas Podemos. Hij kreeg in de Spaanse Tweede Kamer de steun van 167 van de 350 parlementariërs. 165 volksvertegenwoordigers stemden tegen en 18 onthielden zich van stemming.

De aankomende linkse regering wil onder meer een hoger minimumloon en hogere belastingen voor grote bedrijven en mensen met hoge inkomens. De twee coalitiepartners hebben samen echter maar 155 van de 350 zetels in het parlement. Dat betekent dat ze de steun van andere partijen nodig zullen hebben om wetgeving goedgekeurd te krijgen.

Om zijn benoeming tot premier veilig te stellen, sloot Sanchez een deal met kleinere regionale partijen. Zo beloofde de Catalaanse separatistische ERC, die 13 zetels heeft, zich te onthouden van stemming. De partij is een dialoog toegezegd tussen de centrale regering in Madrid en de regionale autoriteiten in het rijke Catalonië, waar het al jaren onrustig is.

De Spaanse politiek is sinds de dood van dictator Francisco Franco - die het van 1939 tot 1975 voor het zeggen had - tientallen jaren gedomineerd door twee partijen. Daar is de afgelopen jaren een einde aan gekomen door de opkomst van nieuwe partijen. De twee landelijke verkiezingen van vorig jaar leverden geen duidelijke winnaar op. De partij van Sanchez kreeg bij de verkiezingen in november 120 zetels en kwam daarmee niet in de buurt van een parlementaire meerderheid.

