EU-ministers vrijdag bijeen voor spoedberaad

maandag 6 januari 2020

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen vrijdagmiddag in Brussel bijeen voor spoedberaad over de crisis in het Midden-Oosten. Minister Stef Blok is bij de ingelaste vergadering, bevestigt zijn woordvoerder.

De ministers zullen vanaf 14.00 uur praten over de gespannen situatie die is ontstaan na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak. Belangrijk gespreksonderwerp is de nucleaire overeenkomst uit 2015 tussen Iran, de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China.

De 28 EU-lidstaten hebben daar grote zorgen over sinds Teheran zondag aankondigde een streep te zetten door afspraken over de verrijking van uranium. Dat besluit kan betekenen dat Iran zijn nucleaire programma zonder beperkingen gaat voortzetten. "De volledige naleving van het akkoord door allen is nu belangrijker dan ooit voor de regionale stabiliteit en de internationale veiligheid", twitterde EU-buitenlandchef Josep Borrell maandag.

Iran zegt zich niet langer gehouden te voelen aan het internationale atoomakkoord sinds de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken en opnieuw economische sancties troffen tegen het land. Daardoor is de Iraanse olie-export zwaar getroffen.

Een woordvoerder van Borrell zei eerder op de dag al niet uit te sluiten dat de EU-ministers op korte termijn zouden samenkomen. "We kunnen ons geen verdere escalatie in de regio veroorloven. Er is nu al voortdurend telefonisch overleg met de lidstaten."

