Galway en Rijeka: de Europese culturele hoofdsteden van 2020

Twee kuststeden, één vlakbij de Atlantische Oceaan en de andere een havenstad aan de Adriatische Zee: Galway en Rijeka zijn de Europese culturele hoofdsteden van 2020.

De titel Culturele Hoofdstad van Europa, ingevoerd in 1985, zet de rijkdom en diversiteit van culturen in Europa in de kijker, terwijl het tegelijkertijd stadsregio’s opent tot een internationaal profiel. De titel heeft een impact op lange termijn, niet enkel wat betreft cultuur maar ook op sociaal en economisch gebied.

“Een levendige en dynamische stad in de uithoek van Europa”

Als grootste stad van de Westelijke provincie Connacht in Ierland, is Galway de derde Ierse stad die de titel “Culturele Hoofdstad van Europa” mag dragen. Begin februari werd, met respect voor de oude Keltische agenda, het programma van Galway 2020 opgebouwd rond de vier Keltische festivals in Imbolc, Bealtaine, Lughnasa en Samhain.

In een stad waar één op vier bewoners geboren werd buiten Ierland, zijn migratie, landschap en taal de drie hoofdthema’s van Galway 2020. De eerste vicevoorzitter van het Europees Parlement Mairead McGuinness, die Galway in haar kiesdistrict heeft, beschrijft de stad als een synoniem van cultuur: “Galway heeft een rijke traditie op het gebied van literatuur, kunst en muziek - de oorsprong van de Ierse taal - maar is tegelijkertijd modern en globaal - een centrum voor medische apparatuur en technologie. Ik ben blij dat deze levendige en dynamische stad in de uithoek van Europa de kans krijgt om het beste van zichzelf te tonen aan het hele continent.”

“Een prachtig voorbeeld van tolerantie en multiculturalisme”

Galway deelt de 2020 titel met Rijeka, een Kroatische stad aan de Adriatische kust, bekend voor zijn vrijgevochten atmosfeer en vele festivals. Rijeka is de grootste havenstad van het land én de eerste Kroatische stad die zich de titel “Culturele Hoofdstad van Europa” mag toe-eigenen.

Met de slogan “Haven van Diversiteit”, zal het programma van Rijeka 2020 vooral de aandacht vestigen op drie thema’s: water, werk en migratie. De Kroatische Europarlementariër van Renew Europe, Valter Flego, feliciteerde de stad - waar hij studeerde als ingenieur bouwtechniek - voor de benoeming tot “Culturele Hoofdstad” van het jaar: “Rijeka is een prachtig voorbeeld van tolerantie en multiculturalisme voor alle Europese steden. Ik ben er zeker van dat de stad deze thema’s op de juiste manier in de schijnwerpers zal zetten. Hartelijk gefeliciteerd aan mijn studentenstad voor deze prestigieuze erkenning.”

