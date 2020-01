Sociaal-democraat Milanovic nieuwe president Kroatië

zondag 5 januari 2020 , 22:55

Bron: © Rianne van Rossum

ZAGREB (ANP/BLOOMBERG) - De sociaal-democraat en voormalig premier Zoran Milanovic is de nieuwe president van Kroatië. Hij versloeg zondag in de tweede en beslissende verkiezingsronde de conservatieve Kolinda Grabar-Kitarovic, die duidelijk tekort kwam voor een nieuwe termijn.

Milanovic, die in de periode 2011-2015 de Kroatische regering leidde, kwam met bijna alle stemmen geteld uit op 52,7 procent. Zijn rivaal, wier populariteit in de laatste weken van de campagne sterk daalde nadat ze in verband was gebracht met de door schandalen geplaagde burgemeester van Zagreb, moest zich tevreden stellen met 47,3.

De exitpolls wezen zelfs op een nog iets grotere marge in het voordeel van de uitdager. De nederlaag van Grabar-Kitarovic, de kandidate van de regerende Kroatische Democratische Unie (HDZ), is een flinke tegenvaller voor premier Andrej Plenkovic.

Kroatië heeft net het voorzitterschap van de EU overgenomen en in het najaar zijn er algemene verkiezingen.

