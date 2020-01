Iran voelt zich niet langer gehouden aan atoomakkoord

zondag 5 januari 2020 , 20:16

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran voelt zich niet langer gehouden aan het atoomakkoord uit 2015. Dat heeft de regering zondagavond via persbureau Irna bekendgemaakt. Dat besluit kan betekenen dat Teheran zijn nucleaire programma zonder beperkingen gaat voortzetten en ook doorgaat met de verdere verrijking van uranium.

Te midden van ernstige spanningen tussen de VS en Iran hadden de machthebbers in Teheran al gespeculeerd over gedeeltelijke terugtrekking uit de internationale nucleaire overeenkomst van Wenen. De VS hebben die ruim anderhalf jaar geleden al eenzijdig opgezegd en economische sancties getroffen tegen Iran.

Ondanks die maatregelen bleef de islamitische Republiek zich nog geruime tijd aan het atoomakkoord houden, terwijl de Europeanen probeerden de afspraken over onder meer de handel na te komen ondanks de represailles van de VS. Vorig jaar begon Teheran de voorwaarden van de deal met de wereldmachten echter te schenden door meer uranium te verrijken tot hogere concentraties dan toegestaan. Dat brengt de productie van kernwapens dichterbij.

Waarnemers sluiten niet uit dat Iran de uraniumverrijking gaat opvoeren tot 20 procent als reactie op de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani door het Amerikaanse leger. Iran zwoer na diens dood "wraak" op de VS. In de regio groeit daardoor de angst voor escalatie van de situatie en voor gewapende conflicten.

Terug naar boven