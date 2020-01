EU nodigt Iraanse buitenlandminister uit

zondag 5 januari 2020 , 12:07

IRAK - IRAN

BRUSSEL (ANP/AFP/Belga) - Josep Borrell, buitenlandchef van de Europese Unie, heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, uitgenodigd om voor gesprekken naar Brussel te komen. Dat heeft Borrell zelf bekendgemaakt. Doel is om de situatie in het Midden-Oosten te "de-escaleren" na de dodelijke aanval van de Verenigde Staten op de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Irak.

Borrell maakt de uitnodiging bekend een dag na een telefoongesprek met Zarif. In dat gesprek benadrukte hij "het belang voor de-escalatie van de spanningen, om terughoudendheid uit te oefenen en verdere escalatie te vermijden".

Borrell zei ook dat hij er bij Zarif heeft aangedrongen het historisch nucleair akkoord met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland uit 2015 in stand te houden. De Amerikaanse president Donald Trump zegde dat in mei 2018 eenzijdig op en trof sancties tegen Iran.

