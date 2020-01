EU: cyclus van geweld in Irak moet stoppen

vrijdag 3 januari 2020 , 21:19

Bron: Wikimedia Commons

BRUSSEL (ANP) - Er moet een einde komen aan de huidige "cyclus van geweld" in Irak voordat de situatie helemaal uit de hand loopt. Dat zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell na de dood van de machtige Iraanse generaal Qassem Soleimani, die in Bagdad is omgekomen door een Amerikaanse luchtaanval.

De EU roept alle betrokken partijen op "maximale terughoudendheid" te tonen en zich verantwoordelijk te gedragen. "Een nieuwe crisis kan de jarenlange inspanningen om Irak te stabiliseren in gevaar brengen", aldus Borrell in een verklaring. "Daarnaast bedreigt de huidige escalatie de hele regio, die al enorm heeft geleden en waar de inwoners het verdienen om in vrede te leven."

Irak was de afgelopen twintig jaar het toneel van meerdere gewapende conflicten. De VS vielen er in 2003 binnen om het regime van dictator Saddam Hussein ten val te brengen. Enkele jaren geleden veroverde terreurorganisatie Islamitische Staat er grote gebieden. De afgelopen maanden zijn honderden doden gevallen bij grootschalige protesten tegen de politieke elite.

