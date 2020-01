België schorst procedure arrestatiebevel Catalaanse leiders

donderdag 2 januari 2020 , 13:56

MADRID/BRUSSEL (ANP) - De Belgische justitie legt een Spaans arrestatiebevel tegen twee separatistische Catalaanse politici naast zich neer. Er zou 3 februari een besluit over genomen worden, maar volgens Spaanse media verdwijnt het bevel in een la, omdat de twee parlementaire onschendbaarheid zouden hebben verworven.

Het gaat om de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont en een voormalig minister uit diens kabinet, Toni Comín. Beiden zijn in 2017 naar België gevlucht. Ze werden afgelopen maand erkend als leden van het Europees Parlement. Ze moeten deze maand een zetel toegewezen krijgen. Puigdemont twitterde donderdag dat de Belgische justitie zijn immuniteit heeft erkend.

De twee worden door Madrid gezocht in verband met een illegaal en chaotische referendum in Catalonië. Daarmee wilden separatisten zich in oktober 2017 afscheiden van Spanje. Vrijwel uitsluitend separatisten stemden in het referendum en het leidde tot een slepende politieke crisis en grote economische schade.

