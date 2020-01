Akkoord over nieuwe regeringscoalitie in Oostenrijk

donderdag 2 januari 2020 , 9:45

WENEN (ANP/DPA/RTR) - De Oostenrijkse conservatieve leider Sebastian Kurz heeft woensdag met de Groenen overeenstemming bereikt over een regeringscoalitie. Kurz en een woordvoerster van de Groenen hebben dit bevestigd.

De deal komt drie maanden nadat Kurz' conservatieve ÖVP met 37,5 procent van de stemmen een duidelijke overwinning behaalde in de parlementsverkiezingen op 29 september. Ook de Groenen wonnen met 13,9 procent van de stemmen. Het akkoord moet zaterdag nog goedkeuring krijgen van het bondscongres van de Groenen.

Een zwart-groene regering zou een novum zijn in Oostenrijk op federaal niveau. De afgelopen dagen was al duidelijk geworden dat de onderhandelingen succesvol zouden verlopen. Sinds maandag kondigden beide partijen aan welke ministers in het toekomstige kabinet zouden moeten komen, ondanks het ontbreken van definitieve overeenstemming.

Een van de verrassingen is de oprichting van een ministerie van Integratie, dat onder leiding komt van Susanne Raab. Deze vertrouwelinge van Kurz was voorheen hoofd van de afdeling integratie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kurz prees haar als een "jonge en zeer ervaren integratie-expert".

Tijdens de onderhandelingen benadrukten beide partijen dat er grote verschillen tussen hen waren en grote hindernissen moesten worden overwonnen op weg naar een alliantie. Terwijl Kurz nieuwe belastingen verwerpt en belang hecht aan een anti-immigratiekoers, noemen de Groenen klimaatbescherming, de strijd tegen kinderarmoede en meer transparantie als hun belangrijkste punten. Kurz wil donderdag de details van het coalitieprogramma presenteren.

Eerder leidde Kurz een kabinet met de rechtse FPÖ. Deze coalitiepartner kwam in opspraak wat in mei leidde tot een breuk.

