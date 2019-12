Macron houdt vast aan pensioenhervorming

dinsdag 31 december 2019 , 20:50

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron zet zijn omstreden hervorming van het pensioenstelsel door. Hij zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat de plannen "worden uitgevoerd", maar benadrukte ook snel een compromis te willen sluiten met vakbondsleiders die zijn voorstellen van tafel willen.

Macron wil het pensioenstelsel moderniseren door 42 afzonderlijke regelingen samen te voegen. De plannen hebben geleid tot grootschalige protesten in het openbaar vervoer. Tegenstanders hebben uiteenlopende redenen om zich tegen beoogde hervorming te verzetten. Ze vrezen bijvoorbeeld dat ze pas later met pensioen kunnen of er financieel op achteruitgaan.

De Franse leider blikte in zijn toespraak ook vooruit op de brexit. Hij noemde het Britse vertrek uit de EU een "test" voor zijn land. Macron wil dat Frankrijk ook na de brexit een "solide relatie" heeft met het Verenigd Koninkrijk.

Terug naar boven