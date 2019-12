Rusland en Oekraïne formeel akkoord over doorvoer gas

maandag 30 december 2019 , 23:19

KIEV (ANP) - Rusland en Oekraïne zijn het officieel eens geworden over de toevoer van Russisch gas naar Europa. Maandag werd een akkoord ondertekend, meldden verschillende media. Oekraïne ontvangt in vijf jaar tijd zeven miljard dollar van Rusland. De twee landen waren lange tijd in een juridische strijd verwikkeld over de doorvoer van het gas, dat door de Oekraïense leidingen de Europese Unie binnenkomt.

Een bestaand leveringscontract tussen Oekraïne en Rusland loopt eind december af. Het gaat om gas dat wordt doorgepompt door het Russische staatsbedrijf Gazprom. Dat bedrijf levert meer dan 36 procent van de totale gasmarkt in de Europese Unie. Toen Rusland en Oekraïne nog in conflict waren over de toevoer, kreeg Brussel het benauwd. De EU was bang dat het geschil de toevoer van gas zou raken en bemiddelde bij de deal.

