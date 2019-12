Johnson geeft verzet tegen langere overgangsperiode brexit op

maandag 30 december 2019 , 13:55

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Britse premier Boris Johnson geeft zijn verzet tegen het verlengen van de overgangsperiode na de brexit tot na 2020 waarschijnlijk nog wel op. Dat heeft Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan gezegd tegen de Ierse krant Irish Times.

De Britten verlaten de Europese Unie als alles goed gaat op 31 januari. Daarna volgt een overgangsperiode waarin ze zich nog tot eind komend jaar aan de Europese regels moeten houden. In Brussel klinkt al dat de huidige overgangsperiode om tot een handelsdeal tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te komen te krap is. Eerder is ook afgesproken dat die periode met twee jaar kan worden verlengd, maar Johnson wil dat voorkomen.

De Ier Hogan merkt op dat Johnson al eens is teruggekomen van harde uitspraken. Zo stelde de Britse premier dat hij liever "in de greppel zou sterven" dan uitstel te vragen van de brexitdeadline van (afgelopen) 31 oktober. Uiteindelijk veranderde Johnson toch van standpunt. "Ik geloof niet dat Johnson dit keer wel dood gaat in de greppel, nu het om de tijdlijn voor de toekomstige relatie met de EU gaat", aldus Hogan.

Hogan, die als eurocommissaris een belangrijke rol zal spelen in de onderhandelingen tussen Londen en Brussel, vindt het overigens wel "heel vreemd" dat Johnson in een wetsvoorstel een verbod heeft opgenomen op een verdere verlenging van de overgangsperiode tot na 2020. Hij suggereert dat dit misschien een politieke stunt betreft van de Britse premier.

