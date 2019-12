Nederlandse partijen eisen uitleg over paspoortlijst Malta

zondag 29 december 2019 , 17:40

DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over een nieuwe lijst met mensen die tussen 2014 en 2018 de Maltese nationaliteit hebben gekregen. Zowel oppositie- als coalitiepartijen willen opheldering over de paspoorthandel in de dwergstaat.

Op de recent geopenbaarde lijst staan onder anderen de van fraude verdachte Russische miljardair Boris Iosifovich Mints, de voor belastingontduiking aangeklaagde Chinees Liu Zhongtian en de Egyptenaar Mustafa Abdel-Wadood die " voor een Amerikaanse rechtbank verklaard heeft schuldig te zijn aan fraude en witwassen en potentieel 125 jaar gevangenisstraf krijgt".

SP, CDA, PvdA en D66 eisen meer duidelijkheid van het het kabinet over de kwestie. De Kamer heeft al meerdere keren vragen gesteld over deze zaak. De partijen willen dat Nederland zich in Europees verband duidelijker uitspreekt over de paspoorthandel in Malta.

Dat land verkoopt - legaal - paspoorten voor honderdduizenden euro’s. Die handel is vooral aantrekkelijk voor zakenlui, die met het Maltese paspoort ook EU-burger worden. Ze hebben wel een adres op Malta nodig, die huizen staan veelal leeg.

