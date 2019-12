Lijst van prominente overledenen in 2019

zaterdag 28 december 2019 , 12:00

1 januari: Feis (32), Rotterdamse rapper, pseudoniem voor Faisal Mssyeh, werkte met veel andere rappers uit het circuit, was te zien in Op Volle Toeren van Ali B., doodgeschoten tijdens jaarwisseling

3 januari: Paulien van Deutekom (37), schaatsster, wereldkampioene allround in Berlijn, beste schaatsster van 2008, analist voor de NOS bij schaatswedstrijden

22 januari: Koos Andriessen (90), politicus CHU en CDA, minister van Economische Zaken in kabinet-Marijnen (1963-1965) en kabinet-Lubbers III (1989-1994), leidde uitbreiding aardgasnetwerk

23 januari: Dick Dolman (83), PvdA-politicus, voorzitter Tweede Kamer van 1979 tot 1989, daarna vijftien jaar lid van de Raad van State

25 januari: Eli Asser (96), tekstschrijver van beroemde tv-series als ‘t Schaep met de 5 Pooten en Citroentje met suiker en liedjes als Het zal je kind maar wezen, schreef over onderduiktijd in WOII

28 januari: Jurrie Koolhof (59), voetballer, trainer, scout, speelde bij onder meer bij PSV, FC Groningen en Oranje

31 januari: Johnny Lion (77), pseudoniem van John van Leeuwarden, zanger van The Jumping Jewels, had in 1965 grote solohit met Sophietje (zij dronk ranja met een rietje), journalist bij Panorama

4 februari: Hans Eijsvogel (91), tientallen jaren verslaggever paardensport vanaf renbaan Duindigt en hockey bij Studio Sport en Langs de Lijn, gaf commentaar bij dertien edities van Olympische Spelen

19 februari: Karl Lagerfeld (85), Duitse modeontwerper en fotograaf, bij het Franse modehuis Chanel verantwoordelijk voor collecties, accessoires en parfums

20 februari: Gerard Koerts (71), componist, toetsenist, medeoprichter Earth and Fire, popband die met zangeres Jerney Kaagman hits had als Seasons, Memories en Weekend, tweelingbroer van bandlid Chris

25 februari: Mark Hollis (64), Britse componist en zanger van popgroep Talk Talk, bekend van hits als It’s My Life en Life’s What You Make It en album The Colour Of Spring

4 maart: Keith Flint (49), zanger van Britse band The Prodigy met hits als Firestarter, bekend door zijn energieke live-optredens, opvallende haar en tatoeages

4 maart: Luke Perry (52), Amerikaanse acteur, vooral bekend van tienerserie Beverly Hills, 90210

10 maart: Hans Couzy (78), bevelhebber landmacht (1992-1996), leidde overgang dienstplichtleger naar beroepsleger, betrokken bij oorlog voormalig Joegoslavië, botste met bewindslieden Defensie

22 maart: Frans Andriessen (89), CDA-politicus, laatste partijleider van voorganger KVP, minister van Financiën in kabinet-Den Uyl (1977-1980), saneerde als Eurocommissaris de staalindustrie

22 maart: Scott Walker (76), Amerikaanse zanger met donkere stem, lid van The Walker Brothers met hits als No Regrets en The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore

27 maart: Hans Simons (71), PvdA-politicus, staatssecretaris van Volksgezondheid in kabinet-Lubbers III (1989-1994), ervoor en erna wethouder in Rotterdam

11 april: Max van Weezel (67), (parlementair) journalist, werkte lange tijd voor Vrij Nederland en bij radioprogramma’s als Welingelichte kringen, Spijkers met koppen, Argos en Met het oog op morgen

12 april: Gaston van Erven (75), acteur, op toneel bij Haagse Comedie en Het Nationale Toneel en op tv in Medisch Centrum West, Vrienden voor het leven en Onderweg naar morgen

17 april: Pieter Verhoeff (81), regisseur van films als Het teken van het beest, Nynke en De brief voor de koning en komische programma’s Jiskefet en Radio Bergeijk (VPRO), won negen keer Gouden Kalf

23 april: Johan Witteveen (97), minister van Financiën in kabinet-Marijnen (1963-1965) en kabinet-De Jong (1967-1971), directeur Internationaal Monetair Fonds en verzekeraar Nationale Nederlanden

23 april: groothertog Jean (98), van 1964 tot 2000 staatshoofd van Luxemburg, als militair betrokken bij de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, ook bekend als Jan van Luxemburg

5 mei: Jan Linzel (103), oudste veteraan van de Nederlandse luchtmacht, oorlogsvlieger, streed in mei 1940 mee tegen de Duitse Luftwaffe, ontving diverse Britse en Nederlandse onderscheidingen

8 mei: Anne Marie van Veen (46), longkankerpatiënte, deed als eerste in Nederland aangifte tegen tabaksindustrie, daarna deden tientallen organisaties, artsen, scholen en gemeenten ook aangifte

13 mei: Doris Day (97), Amerikaanse zangeres, actrice en dierenactiviste, artiestennaam van Doris Kappelhoff, speelde in tientallen Hollywood-films, had eigen tv-show en wereldhit met Que Sera, Sera

15 mei: Peer Mascini (78), acteur in theater (Hauser Orkater) en films als Het schnitzelparadijs, De lift en Blind Date, bij grote publiek bekend van Melkunie-reclame (Ik had nog zo gezegd: geen bommetje)

20 mei: Niki Lauda (70), Oostenrijkse autocoureur, drievoudig wereldkampioen Formule 1, kampte na ernstig ongeluk op de Nürburgring met gezondheidsproblemen, oprichter vliegmaatschappijen

22 mei: Cees Schrama (82), jazzpromotor, muzikant en presentator, jarenlang betrokken bij organisatie North Sea Jazz Festival, presentator van TROS-radioprogramma Sesjun

30 mei: Martine Bijl (71), presentator (Heel Holland Bakt), auteur, zangeres, vertaalster musicals, panellid tv-kwis Wie van de drie (AVRO), ook bekend van tv- en theatershows en reclames HAK

2 juni: Barry Hughes (81), Britse voetballer en trainer, coach bij onder meer Sparta, Go Ahead Eagles, FC Volendam, carnavalshit met Ik wil op m’n kop een kamerbreed tapijt

17 juni: Gloria Vanderbilt (95), Amerikaanse kunstenares, schrijfster en stijlicoon afkomstig uit steenrijke familie, trouwde vier keer en had relaties met Errol Flynn, Marlon Brando en Frank Sinatra

19 juni: Loek Kessels (87), schrijfster en vraagbaak, beantwoordde in de rubriek Lieve Mona in weekblad Story duizenden brieven met vragen over relaties, gezondheidsklachten, groot en klein leed

23 juni: Willem Smitt (80), bladenmaker, stond aan de wieg van Story en Privé, directeur van het Groot Russisch Staatscircus, met beroemde clown Oleg Popov, en het Groot Kerstcircus Den Haag

6 juli: João Gilberto (88), Braziliaanse zanger/gitarist, grondlegger van de bossanova, had wereldhit met The Girl from Ipanema, gezongen door zijn toenmalige echtgenote Astrud Gilberto

7 juli: Ed van Westerloo (81), journalist, eindredacteur KRO’s Brandpunt, hoofdredacteur NOS Journaal, directeur televisie bij de NOS, medebedenker NOS Jeugdjournaal

9 juli: Ross Perot (89), Amerikaanse miljardair, deed twee keer als onafhankelijk kandidaat mee aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij beide keren verloor van de Democraat Bill Clinton

18 juli: Roelof Nelissen (88), politicus en bankier, minister van Economische Zaken (kabinet-De Jong), minister van Financiën en vicepremier (kabinetten-Biesheuvel), grondlegger fusiebank ABN AMRO

19 juli: Rutger Hauer (75), acteur, beroemd door tv-serie Floris en films als Turks Fruit en Soldaat van Oranje, speelde in Amerikaanse films als Blade Runner, Golden Globe voor rol in Escape from Sobibor

15 augustus: Laura Maaskant (25), schrijfster van LEEF! over haar leven nadat bij haar kanker was geconstateerd, van het boek werd in 2016 een theatervoorstelling gemaakt

16 augustus: prinses Christina (72), vierde dochter van Juliana en Bernhard, volgde zangopleiding en is naamgever van het Prinses Christina Concours, koos voor een leven buiten de publiciteit

16 augustus: Peter Fonda (79), Amerikaanse acteur, beroemd door zijn rol van Wyatt in de roadmovie Easy Rider uit 1969, waar hij ook het scenario voor schreef, zoon van Henry en broer van Jane Fonda

24 augustus: Lo van Wachem (88), topman Shell, bekritiseerd voor zijn houding tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika, na pensionering voorzitter raad van commissarissen Shell en Philips

1 september: Jacob Gelt Dekker (71), ondernemer en filantroop, vergaarde kapitaal met Budget Rent a Car en KwikFit, liet wijk Otrobanda in Willemstad (Curaçao) opknappen, bouwde slavernijmuseum

6 september: Robert Mugabe (95), president van Zimbabwe, wist door verkiezingsfraude en met knokploegen dertig jaar de macht te houden, werd uiteindelijk door leger gedwongen op te stappen

17 september: Daniel Wayenberg (89), pianist en componist, klassiek, jazz en eigentijdse Franse muziek, vaak onderscheiden, werkte met New York Philharmonic, Bernard Haitink en Louis van Dijk

18 september: Derk Wiersum (44), advocaat, voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten, stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is

18 september: Fernando Ricksen (43), voetballer, speelde bij Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Oranje, zamelde veel geld in voor onderzoek naar zeldzame spierziekte ALS, waar hij zelf aan leed

19 september: Wim Crouwel (90), grafisch ontwerper en typograaf, van 1985 tot 1993 directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, ontwerper van lettertypen en affiches

26 september: Jacques Chirac (86), Franse president, premier en burgemeester Parijs, bijnaam La Girouette (de windvaan) om zijn opportunisme, veroordeeld voor verduistering, toch geliefd bij volk

30 september: Jessye Norman (74), Amerikaanse operazangeres, won vier Grammy Awards en in Nederland oeuvreprijs Edison Klassiek, zong bij inauguratie presidenten Ronald Reagan en Bill Clinton

6 oktober: Ginger Baker (80), Britse drummer, vormde met Eric Clapton en Jack Bruce de band Cream met hits White Room en Sunshine Of Your Love, zat later ook in Blind Faith en Hawkwind

7 oktober: Ella Vogelaar (69), bestuurslid FNV en PvdA-minister in kabinet-Balkenende IV, zette zich in voor achterstandsbuurten (Vogelaarwijken), ook bekend door ongemakkelijk tv-interview GeenStijl

22 oktober: Til Gardeniers (94), politica voor KVP en CDA, Kamerlid, minister in kabinetten-Van Agt op gebied van cultuur, milieu en volksgezondheid, betrokken bij oprichting RIAGG, lid Raad van State

29 oktober: Kees Driehuis (67), journalist, radio- en tv-presentator, dertig jaar lang het gezicht van kennisquiz Per Seconde Wijzer, maakte programma’s als Dingen van de Dag, NOVA en Buitenhof

9 november: Paula Sleyp (88), Vlaamse actrice, drie decennia te zien als oma Paula in Sesamstraat, waarin ze praatte met Tommie en Ieniemienie, in jaren 60 rol in Vlaamse jeugdserie Kapitein Zeppos

13 november: Raymond Poulidor (83), Franse wielrenner met reputatie van ‘eeuwige tweede’ in onder meer Tour de France, geliefd in Frankrijk, opa van Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel

28 november: Pim Verbeek (63), voetballer, trainer, bestuurder, Sparta, Feyenoord, FC Groningen, Fortuna Sittard, bondscoach Zuid-Korea, Australië en Oman

30 november: Mariss Jansons (76), Letse dirigent, chef-dirigent van het Concertgebouworkest in Amsterdam, stond voor de Wiener Philharmoniker, ook bij wereldwijd uitgezonden Nieuwjaarsconcert

8 december: Paul Volcker (92), econoom, voorzitter Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, betrokken bij ontkoppeling vaste wisselkoers dollar en goud, later adviseur president Obama

9 december: Marie Fredriksson (61), Zweedse zangeres, vormde met Per Gessle de popband Roxette, hits met nummers als The Look, It Must Have Been Love en Joyride

19 december: Hans Keller (82), journalist, documentairemaker, medebedenker tv-prijs de Zilveren Nipkowschijf, maakte voor de VPRO Het gat van Nederland, Dode dichters almanak en Tegenlicht

19 december: Jules Deelder (75), dichter, schrijver, performer, jazzmuzikant, nachtburgemeester van Rotterdam, groot Sparta-fan, altijd in zwart gekleed, in november nog verjaardagsfeest in De Doelen

24 december: Allee Willis (72), Amerikaanse songwriter, schreef onder meer Boogie Wonderland voor Earth, Wind & Fire en I’ll Be There For You (The Rembrandts), dat tune werd van comedy Friends

24 december: Fred Emmer (85), nieuwslezer, auteur, was ruim twintig jaar gezicht van NOS Journaal, eerst nog bij voorganger NTS, schreef erotische boeken en columns, werkte ook voor RTL en VPRO

25 december: Lucas Rive (57), topkok, werkte vele jaren bij restaurant De Bokkedoorns in Overveen, dat twee Michelinsterren kreeg, ontving later Michelinster voor restaurant met zijn naam in Hoorn

