Schulden eurozone nog altijd hoger dan voor de crisis

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde overheidsschuld van landen in de eurozone lag halverwege het jaar nog altijd hoger dan voor de crisis eind 2007. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts zeven van de negentien landen binnen de eurozone voldeden halverwege 2019 aan de Europese schuldnorm van maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product.

In die lijst stond Nederland op plek vijf met een percentage van 50,9 procent. De totale schuldquote van de eurozone lag aan het eind van het tweede kwartaal op 86,4 procent van het bbp, wat neerkomt op een bedrag van 10.035 miljard euro. Om de schuld in de eurozone nu te laten voldoen aan de Europese schuldnorm zou deze met bijna 3100 miljard euro moeten worden teruggebracht.

In de nasleep van de kredietcrisis stegen de overheidsschulden in Europese landen. In 2014 bereikte de schuld van de eurozone de hoogste stand. De schuldquote piekte destijds op 92,8 procent van het bbp. Met 180,2 procent van het bbp heeft Griekenland momenteel de hoogste schuldquote van de eurozone. Ook België en Spanje kennen een relatief hoge schuld. Grote economieën als In Italië en Frankrijk zagen de schulden dit jaar verder oplopen. Estland heeft met 9,3 procent van het bbp de laagste schuldquote van de eurolanden.

