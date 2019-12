Minister Blok blijft samenwerken met Rusland

maandag 23 december 2019 , 2:16

DEN HAAG (ANP) - Rusland keert zich steeds verder af van de internationale rechtsorde, probeert lidstaten van de Europese Unie tegen elkaar uit te spelen en de NAVO te verzwakken. Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer waarin de Ruslandstrategie van het kabinet uiteen wordt gezet. Toch blijft de minister van mening dat "selectieve samenwerking" met het land, vooral op economisch vlak, belangrijk is en blijft.

De brief komt na een motie van de Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Chris Stoffer (SGP), die unaniem werd gesteund. Blok wijst in de brief op spionage-activiteiten van Rusland en het verspreiden van desinformatie via digitale middelen. Russische hackers probeerden bijvoorbeeld de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag in 2018 te hacken. Met name vanwege het onderzoek naar MH17 is Nederland volgens Blok "een interessant doelwit" voor spionage.

In een interview met De Telegraaf, waarin hij uitgebreid ingaat op de brief, erkent Blok dat de relatie met Rusland de afgelopen jaren steeds moeizamer is geworden. "Als je de laatste state of the union hoort van Poetin. De taal die hij uitsloeg, de borstklopperij, het was heel dreigend."

Toch pleit Blok voor het blijven onderhouden van de relaties. "Rusland is en blijft een grote buur, een kernwapenstaat. We moeten in gesprek blijven, al is het alleen maar om nucleaire ongelukken te voorkomen. Niet voor niets is Nederland voorstander van overleg tussen de NAVO en Rusland."

