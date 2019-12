Polen neemt omstreden wet voor ontslag rechters aan

vrijdag 20 december 2019 , 18:29

Bron: © PDC

WARSCHAU (ANP/DPA) - Het Poolse parlement heeft een omstreden wet aangenomen waardoor rechters kunnen worden ontslagen als ze kritiek hebben op juridische hervormingen van de regering. De wet was ingediend door de conservatieve regeringspartij PiS, die een absolute meerderheid heeft.

Rechters mogen in de nieuwe wet ook de aanstelling van nieuwe rechters niet bekritiseren of zich uitspreken over politieke zaken. Het wetsvoorstel veroorzaakte de nodige onrust in het land.

Het Poolse hooggerechtshof waarschuwde eerder deze week voor de gevolgen van de wet, die mogelijk een breuk met de EU veroorzaakt. Volgens het hooggerechtshof is die vooral bedoeld om president Andrzej Duda de vrijheid te geven om in mei 2020 een nieuwe voorzitter van het hof te kiezen. Met de nieuwe wet kunnen andere leden geen bezwaar maken tegen de aanstelling door Duda, die wordt gezien als bondgenoot van de PiS.

