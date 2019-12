Nikkei sluit week lager af

vrijdag 20 december 2019 , 7:18

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht lager gesloten. Beleggers deden het rustig aan na de recente opmars en wachten vooral op meer duidelijkheid over de onlangs gesloten voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Ook was de blik gericht op het Verenigd Koninkrijk, waar het Britse Lagerhuis later op de dag stemt over de wetgeving die nodig is voor een vertrek van het land uit de Europese Unie.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager het weekeinde in op 23.816,63 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse kerninflatie, ofwel de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, in november iets is opgelopen tot 0,5 procent. De inflatie ligt daarmee nog altijd ver onder de doelstelling van 2 procent.

De Japanse automakers stonden onder druk na de goedkeuring van het nieuwe handelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Mazda, Suzuki en Toyota verloren tot 1,1 procent. Nuflare Technology kelderde 9 procent procent. Toshiba liet weten niet van plan te zijn om het hogere overnamebod van Hoya op zijn chipdivisie te accepteren of zijn eigen bod op het onderdeel te verhogen.

De andere beurzen in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong ging 0,2 procent vooruit. De Kospi in Seoul kreeg er 0,2 procent bij. De Australische All Ordinaries eindigde 0,3 procent lager.

