Johnson past brexitwet aan: geen verlenging overgangsfase

donderdag 19 december 2019 , 22:31

LONDEN (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft het wetsvoorstel voor de brexit flink aangepast voor de eerste zitting van het nieuwe parlement donderdag. Allerlei compromissen die Johnson in eerste aanleg aan de wet had toegevoegd om aan oppositiepartijen tegemoet te komen heeft de premier eruit gehaald, schrijft The Guardian.

In de nieuwe versie heeft Johnson de mogelijkheid om de overgangsfase te verlengen eruit gehaald. Als er voor het einde van 2020 geen handelsdeal is gesloten met de Europese Unie, dan vertrekt het Verenigd Koninkrijk en dreigt alsnog een chaotische breuk. Het Verenigd Koninkrijk vertrekt op 31 januari uit de EU, daarna volgt een overgangsperiode van 11 maanden.

De brexitwet wordt vrijdag besproken in het Britse Lagerhuis. Johnson wil de wet op 9 januari door het Lagerhuis loodsen.

