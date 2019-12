Netflix moet geld steken in Nederlandse films en series

donderdag 19 december 2019 , 18:54

DEN HAAG (ANP) - Streamingdiensten en bioscopen moeten in het vervolg een vast deel van hun omzet uittrekken voor het maken van Nederlandse films en series. Zo hoopt het kabinet ervoor te zorgen dat Nederlandse producties niet worden weggedrukt.

Voor bijvoorbeeld omroepen en abonnementsdiensten als Netflix gaat het om 6 procent van de omzet die ze in Nederland behalen, schrijft cultuurminister Ingrid van Engelshoven aan de Tweede Kamer. Bioscopen, die zelf vaak nog weinig geld steken in films en series, mogen volstaan met 3 procent. Aanbieders die zelf echt niet in Nederlandse producties willen investeren, kunnen het voor hen verplichte bedrag afdragen aan een fonds dat dat wel doet.

De Nederlandse maatregelen zijn daarmee minder streng als die in bijvoorbeeld Frankrijk. Het aanbod aan films en series van streamingdiensten moet voor eind volgend jaar voor 30 procent Europees zijn, heeft de Europese Unie bepaald.

