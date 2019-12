Europees akkoord over veiliger kraanwater

donderdag 19 december 2019 , 13:03

Bron: https://pixabay.com/photos/bottle-mineral-water-bottle-of-water-2032980/

STRAATSBURG (ANP) - Kraanwater in Europa wordt veiliger. De normen voor lood, schadelijke bacteriën en andere risicovolle stoffen worden aangescherpt. Zo komen er controles op microplastics, hormoonverstoorders als bisphenol en bepaalde PFAS-chemicaliën.

Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement hebben hier een principeakkoord over bereikt. Uitgangspunt is dat elke Europeaan toegang moet hebben tot schoon en veilig water. Een belangrijk doel is dat consumenten meer vertrouwen krijgen in leidingwater, dat goedkoper en milieuvriendelijker is dan water uit flessen.

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) gaat erop toezien dat de strengere regels voor leidingen en ander materiaal dat met drinkwater in contact komt, worden nageleefd. Verder worden horecabedrijven aangemoedigd gratis of tegen een kleine vergoeding kraanwater te serveren.

De aanscherping volgt op de zogenoemde Right2Water-campagne, het eerste Europese burgerinitiatief dat vijf jaar geleden werd gesteund door ruim 1,6 miljoen Europeanen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) zei eerder dat ze nog meer chemische stoffen aan de aanpassing van de twintig jaar oude Drinkwaterrichtlijn had willen toevoegen.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd.

Terug naar boven