Facebook heeft adviseur Europees hof aan zijn zijde in zaak persoongegevens

donderdag 19 december 2019 , 11:55

© geralt

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Facebook heeft een voorzichtige overwinning geboekt in de slepende zaak rond nieuwe Europese privacyregels. Volgens de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie zijn de standaardclausules in contracten van Facebook voor het versturen van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar andere landen niet in strijd met de regels.

Henrik Saugmandsgaard kwam donderdag met zijn advies op de proppen. Het is uiteindelijk aan het Europese Hof om met een bindende uitspraak te komen. Die laat nog enkele maanden op zich wachten.

De Oostenrijkse privacyactivist Maximilian Schrems spande de zaak tegen Facebook aan. In een eerder arrest kreeg hij gelijk. Toen ging het om een algemeen akkoord tussen de VS en de EU over de bescherming van persoonsgegeven waar Facebook zich niet op had mogen beroepen. Nu meent hij dat ook een zogeheten modelbepaling die daarvoor in de plaats komt, in strijd is met de regels.

De advocaat-generaal is het daar niet mee eens. Wel kunnen toezichthouders volgens hem per land nog wel toezien op de naleving van de regels en eventueel optreden als daar reden voor is.

