Schotse leider probeert nieuw onafhankelijkheidsreferendum af te dwingen

EDINBURGH (ANP) - De Schotse nationalisten proberen in de nasleep van hun verkiezingsoverwinning een nieuw referendum af te dwingen over de onafhankelijkheid van Schotland. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon zegt dat "alle redelijke opties" op tafel liggen als de Britse regering dat dwarsboomt.

De SNP-partij van Sturgeon won bij de verkiezingen 48 van de 59 Schotse zetels in het Lagerhuis. Daarmee spraken de kiezers zich volgens haar duidelijk uit voor een nieuw referendum. Sturgeon vindt dat het Schotse parlement zelf moet kunnen beslissen over het uitschrijven daarvan. Ze wil daarover onderhandelen met de nationale regering.

De Schotten mochten in 2014 ook al stemmen over onafhankelijkheid. Toen stemde een meerderheid ervoor om onderdeel te blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk. Sturgeon betoogt dat sindsdien veel is veranderd. Een ruime meerderheid van de Schotse kiezers liet bij het brexitreferendum in 2016 blijken niet uit de EU te willen.

Sturgeon zegt dat ze vaak de vraag krijgt wat ze gaat doen als Boris Johnson een nieuw referendum weigert. "Zoals ik eerder heb gezegd; ik overweeg alle redelijke opties om het Schotse zelfbeschikkingsrecht veilig te stellen."

