Spanje had verkozen Catalaanse leider moeten vrijlaten voor zetel als Europarlementariër

donderdag 19 december 2019 , 10:47

LUXEMBURG (ANP) - De gedetineerde oud-vicepremier van de Catalaanse regering Oriol Junqueras had recht op immuniteit vanwege zijn verkiezing in mei als lid van het Europees Parlement. Hij had daarom moeten worden vrijgelaten om zijn zetel in Straatsburg als Europarlementariër in te kunnen nemen. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.

De politicus mocht van de Spaanse autoriteiten de gevangenis niet verlaten. Het hof oordeelt dat Spanje het EU-parlement hiervoor om opheffing van zijn immuniteit had moeten vragen. Dat is niet gebeurd, en daarom had hij moeten worden vrijgelaten om naar Straatsburg te kunnen reizen.

Oriol Junqueras zit sinds ruim twee jaar in de cel vanwege zijn rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij werd in oktober tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

De uitspraak van het EU-hof is een opsteker voor de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Zijn partij stelt dat hij nu onmiddellijk vrij moet komen.

