Dombrovskis wil klimaat opnemen in het Europees semester

donderdag 19 december 2019 , 10:29

DEN HAAG (PDC) - Eurocommissaris Valdis Dombrovskis wil vanaf 2020 klimaatprestaties van lidstaten opnemen in het Europees semester. De eurocommissaris voor een 'Een economie die werkt voor mensen' stelde dat voor in het Europees Parlement in Straatsburg. De Letse Eurocommissaris wil hiermee zijn portefeuille verbinden met het klimaatdossier van Frans Timmermans en de uitdagingen voor klimaatverandering opnemen in de beoordeling van de economieën van lidstaten.

Het Europees semester is een procedure waarin de Commissie de begrotingsplannen van lidstaten onder de loep neemt om economische problemen en onevenwichtigheden tijdig te signaleren. In de huidige procedure wordt er gekeken naar overheidsfinanciën zoals de hoogte van de staatsschuld en het begrotingstekort. Lidstaten worden ook beoordeeld op basis van de financiële sector, het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt en onderwijs.

Het Europees semester is in 2011 ingesteld naar aanleiding van de eurocrisis. In 2013 werd een sociale component aan het semester toegevoegd waardoor er sindsdien ook wordt gekeken naar armoede, inkomensongelijkheid, en jongerenwerkeloosheid. Dombrovskis wil vanaf 2020 ook een klimaatcomponent toevoegen.

