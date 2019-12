Minister vindt bondgenoten voor Europese inperking PFAS

donderdag 19 december 2019 , 6:00

PFAS

BRUSSEL (ANP) - Het gebruik van PFAS en producten waarin deze schadelijke chemische stoffen zijn verwerkt moeten in Europa zoveel mogelijk worden ingeperkt. Een voorstel daartoe van minister Stientje van Veldhoven (Milieu) krijgt steun van in elk geval Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. De verwachting is dat meer landen ermee instemmen.

Van Veldhoven kondigt donderdag bij EU-overleg in Brussel aan dat ze met haar voorstel alle niet-essentiële toepassingen van PFAS wil verbieden, om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk van deze risicovolle en niet-afbreekbare stoffen in het milieu terechtkomen. In de meeste EU-landen is het in de grond te vinden. Opruimen en schoonmaken is een erg kostbare zaak. Daarom moet de ‘kraan’ zo ver mogelijk dicht.

Voor de inperking is nog veel onderzoek nodig: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden poly- en perfluoralkylstoffen die worden gebruikt in allerlei producten. De water-, vet- en vuilafstotende stoffen zitten onder meer in antiaanbaklagen, vochtwerende kleding, voedselverpakkingen, blusschuim, cosmetica, zonnebrandcrème, schoenensprays, bestrijdingsmiddelen en wax voor ski’s. In sommige gevallen wordt al onderzoek gedaan en zijn alternatieven beschikbaar.

Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) is volgens de minister zeer gemotiveerd om met de brede inperking van PFAS aan de slag te gaan. Het duurt zeker een paar jaar voordat er definitieve besluiten worden genomen, mede omdat ook naar alternatieven en kosten moet worden gekeken.

Het Nederlandse voorstel baseert zich op bestaande Europese regelgeving waarmee een hele groep chemicaliën kan worden verboden. De EU-milieuministers vroegen de Europese Commissie in juni al om een actieplan voor niet-essentiële toepassingen van PFAS, dat in hoge concentraties in verband wordt gebracht met kanker en auto-immuunziekten. Van Veldhoven pleit er daarom samen met Denemarken, Luxemburg en Zweden ook voor dat Brussel snel kijkt naar andere mogelijke maatregelen die de uitstoot van PFAS kunnen terugdringen.

In Nederland hebben de grond-, bagger-, en bouwsector veel last van PFAS. De bewindsvrouw besloot daarom onlangs de nationale risicogrens daarvoor te verruimen, zodat deze grond toch bewerkt kan worden.

