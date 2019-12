Europa veroordeelt ‘lhbt-vrije’ zones in Polen

woensdag 18 december 2019 , 13:59

STRAATSBURG (ANP) - De Poolse autoriteiten moeten een einde maken aan de zogenoemde lhbt-vrije zones in sommige steden en regio’s. Het Europees Parlement veroordeelt deze praktijk en steunde de oproep woensdag met 463 tegen 107 stemmen. De Europese Commissie sprak zich al eerder krachtig uit tegen discriminatie en haat tegen lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt) in het land.

Zeker tachtig gemeenten en lokale overheden in met name het zuidoosten van Polen hebben zichzelf vrij verklaard van de volgens hen onwelgevallige 'lhbt-ideologie’. Dat leidt soms tot geweld. Deelnemers aan een ‘gelijkheidsmars' in de stad Białystok werden in juli fysiek en verbaal belaagd. Tegenbetogers lijken gewoon hun gang te kunnen gaan. Het EU-parlement hekelt ook dat sommige scholen niet toestaan aandacht te besteden aan de rechten van lhbt’ers.

Volgens D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld moedigt regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) het instellen van de zones aan onder het mom van de verdediging van christelijke en familiewaarden. Kim van Sparrentak (GroenLinks) pleit ervoor dat de Europese Commissie sancties oplegt.

