Von der Leyen waarschuwt voor harde breuk met Londen

woensdag 18 december 2019 , 13:01

Bron: © European Union, 2018

STRAATSBURG (ANP) - Als de EU en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen om eind volgend jaar een handelsakkoord te sluiten, kan dat een harde breuk betekenen. Zo uit elkaar gaan zou duidelijk het belang van de EU schaden, zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in het Europees Parlement. "Maar het zou nog meer impact hebben op het Verenigd Koninkrijk", waarschuwde ze.

Direct na het geplande vertrek van de Britten op 31 januari presenteert de commissie een mandaat voor EU-onderhandelaar Michel Barnier. Als de lidstaten dat hebben goedgekeurd, kunnen de onderhandelingen beginnen.

De Britse premier Boris Johnson wil de overgangsperiode, die loopt tot eind 2020, niet verlengen. Een "extreem uitdagend" tijdschema, zei Von der Leyen. Volgens Barnier kan in die tijdsspanne in ieder geval geen allesomvattend handelsakkoord worden gesloten. "Maar we zullen alles doen wat mogelijk is. Hij wees opnieuw op de mogelijkheid de overgangsperiode te verlengen. Dat kan met een of twee jaar, maar dat moeten de Britten wel voor 1 juli aanvragen.

