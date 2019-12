Ministers in Brussel stellen nieuwe visquota vast

woensdag 18 december 2019 , 10:12

BRUSSEL (ANP/DPA) - De ministers van visserij van de EU-landen hebben in Brussel overeenstemming bereikt over de visvangstquota voor 2020. In de Noordzee mag beduidend minder kabeljauw en koolvis worden gevangen. Van de eerste soort mag nog maar 50 procent van de hoeveelheid van dit jaar gevangen worden. Voor koolvis daalt de toegestane vangst met 15 procent.

Met de makreel gaat het volgens de ministers goed en daar mag komend jaar 41 procent meer van gevangen worden. Ook schelvis, waarvan 23 procent meer mag worden gevangen, zit in de lift. Voor de haringvissers verandert er komend jaar niets. Ze mogen net zo veel vangen als in 2019. De voor Nederlandse vissers belangrijke quota voor tong en schol zijn naar boven bijgesteld.

"Onderzoekers van ICES (International Council for the Exploration of the Sea) constateerden tijdens het jaarlijkse onderzoek naar de omvang van de visbestanden een bovenmatige aanwas van tong en schol. Hierdoor is het quotum voor schol met 17 procent verhoogd en voor tong is dat zelfs 40 procent", stelt de Nederlandse Vissersbond tevreden vast.

"Voor de Nederlandse vloot zijn wij zeer tevreden met het vastgestelde resultaat binnen de mogelijkheden die er zijn", zegt voorzitter Johan Nooitgedagt. "De aanwas van tong en schol is explosief dit jaar. Dat is een zeer goede ontwikkeling voor nu, maar voornamelijk voor de toekomst. Een zetje in de rug die de Noordzeevissers in deze moeilijke periode wel kunnen gebruiken", aldus Nooitgedagt.

Natuurorganisaties zijn ontstemd over de afgesproken hoeveelheden. Er is vooruitgang geboekt, maar voor veel soorten is het duurzame vangstniveau niet gehaald. "Veel visquota voor het komende jaar zijn toch hoger dan wettelijk is toegestaan. Internationale natuurorganisaties zullen dan ook samen gaan onderzoeken of juridische stappen kunnen worden genomen", reageert Stichting de Noordzee.

De organisaties wijzen ook met de beschuldigende vinger naar visserijminister Carola Schouten. "Nederland heeft actief gelobbyd voor een minder scherpe verlaging voor tarbot en griet, waardoor het quotum voor deze soorten nu niet het maximaal duurzaam niveau haalt."

