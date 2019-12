Pools Hof: wetsvoorstel rechters kan leiden tot breuk Polen en EU

dinsdag 17 december 2019 , 15:34

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/RTR) - Een omstreden wetsvoorstel van regeringspartij PiS kan leiden tot een breuk tussen de Europese Unie en Polen. Daarvoor waarschuwde het Poolse Hooggerechtshof dinsdag.

In het wetsvoorstel staat dat rechters kunnen worden ontslagen als ze juridische hervormingen van de regering in twijfel trekken. Ze mogen ook de aanstelling van nieuwe rechters niet in twijfel trekken of zich uitspreken over politieke zaken.

"Tegenstellingen tussen de Poolse wetgeving en de Europese wetgeving leidt waarschijnlijk tot een tussenkomst van de EU. Op de lange termijn kan het zelfs leiden tot een gedwongen vertrek van Polen uit de EU", staat in een verklaring van het Hooggerechtshof.

Volgens het Hooggerechtshof is het wetsvoorstel vooral bedoeld om president Andrzej Duda de vrijheid te geven om in mei 2020 een nieuwe voorzitter van het hof te kiezen. De huidige voorzitter Malgorzata Gersdorf stopt er dan mee. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, kunnen andere leden geen bezwaar maken tegen de aanstelling door Duda, die wordt gezien als bondgenoot van de PiS.

