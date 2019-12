Ontmoeting Von der Leyen en Johnson begin volgend jaar

dinsdag 17 december 2019 , 14:26

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken zo snel mogelijk te beginnen met onderhandelingen over het toekomstige partnerschap. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ontmoet de Britse premier Boris Johnson "begin 2020", zei ze nadat ze hem telefonisch had gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. "Het Verenigd Koninkrijk zal altijd een vriend, partner en bondgenoot zijn", twitterde de Duitse.

De Britten willen de EU op 31 januari verlaten. In de overgangsperiode tot eind 2020 verandert er nog weinig. In die periode, die Johnson niet wil verlengen, moet een akkoord worden gesloten over de toekomstige (handels)relatie. Von der Leyen noemde het vorige week al "zeer uitdagend" om in dat tijdsbestek een deal te kunnen sluiten. Als het niet lukt, dan dreigt alsnog een chaotische brexit.

De onderhandelingen zullen niet eenvoudig worden. Meerder EU-regeringsleiders hebben al een rode lijn getrokken. "Als je met je goederen toegang wil tot onze interne markt, dan moet je onze standaarden en regels respecteren", verwoordde christendemocraat Manfred Weber, de voorzitter van de grootste fractie in het Europees Parlement, het dinsdag.

