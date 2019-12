Vijf kandidaten in de race voor de functie Europese Ombudsman

dinsdag 17 december 2019 , 10:46

DEN HAAG (PDC) - Vandaag vindt de eerste ronde van de verkiezing van de Europese ombudsman plaats. Er zijn vijf kandidaten die dingen om de functie, waaronder de huidige ombudsman Emily O'Reilly. Daarnaast zijn ook Cecilia Wikström, Julia Laffranque, Giuseppe Fortanato en Nils Muižnieks in de race.

Omdat de Ierse O'Reilly volgens critici in het Europees Parlement haar functie te politiek zou hebben ingevuld, is zij niet zeker van een herbenoeming. Zo sprak ze zich hard uit over de benoeming van Martin Selmayr, Junckers voormalige kabinetchef, tot secretaris-generaal van de Commissie. Omdat dit gebeurde binnen enkele minuten na het officieel vrijkomen van de functie, opende zij een onderzoek naar de benoeming en concludeerde dat er sprake was wanbestuur van de Europese Commissie.

Ook was ze kritisch over de gang van zaken rondom de nieuwe baan van voormalig commissievoorzitter José Manuel Barroso bij de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Aangezien zowel Barroso als Selmayr gelieerd zijn aan de Europese Volkspartij (EVP), is de EVP fractie zeer kritisch op haar herbenoeming. Michiel van Hulten, directeur van Transparency International EU, noemde het echter in Politico moedig van O'Reilly om zo'n standpunt tegen machtige mensen en politiek gevoelige kwesties in te nemen.

Daarnaast ligt ook de Zweedse kandidaat Cecilia Wikström onder vuur voor het bijverdienste bij Zweedse firma's tijdens haar EP-lidmaatschap. De uit Estland afkomstige Julia Laffranque lijkt op papier aan kop te gaan. Zij is momenteel rechter bij het Europees Hof voor de Mensenrechten.

Wanneer geen van de kandidaten een absolute meerderheid van stemmen weet te behalen, vindt morgen een tweede ronde plaats tussen de twee hoogst geëindigde kandidaten uit de eerste ronde.

Bron: Politico, Trouw

