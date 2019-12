Johnson wil einde overgangsperiode brexit vastleggen

dinsdag 17 december 2019 , 5:04

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson wil met zijn nieuwe brexitwet iedere verlenging van de overgangsperiode na 2020 na het Britse vertrek uit de EU voorkomen. Volgens verschillende Britse media als The Times en de televisiezender ITV staat in de wet een verbod op verdere verlenging van de transitieperiode na 31 december 2020.

De regering van Johnson wil vrijdag de wetgeving die nodig is voor het Britse vertrek uit de Europese Unie voorleggen aan het parlement. Als Groot-Brittannië op 31 januari de EU verlaat, begint een overgangsperiode waarin de EU-regels nog gelden voor de Britten, maar waarin ze geen zeggenschap meer hebben over nieuwe EU-zaken. In de elf maanden die resteren tot 31 december 2020 onderhandelen de Britten en de EU dan over een nieuw handelsverdrag.

De transitieperiode die is is opgenomen in de deal die Johnson met de EU sloot, loopt tot december 2020. De periode kan daarna nog eens met twee jaar worden verlengd. De premier had tijdens de verkiezingscampagne al beloofd de overgangsperiode niet te zullen verlengen.

Michael Barnier die namens de EU de onderhandelingen met de Britten leidt, had al gewaarschuwd dat elf maanden te kort is om een uitgebreide handelsdeal te sluiten.

